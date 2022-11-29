رغم غيابه عن علمها .. السر وراء ظهور ألمانيا باللون الأبيض!

تعرف على السبب الذي يجعل منتخب ألمانيا يرتدي اللون الأبيض رغم عدم وجوده في علم البلاد.

يعد منتخب ألمانيا واحدًا من بين أنجح المنتخبات في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، لم لا، و"الماكينات" حقق اللقب من قبل أربع مرات، كثاني أكثر المنتخبات فوزًا بالمونديال، لكن هل تساءلت يومًا عن سبب ارتداء منتخب ألمانيا اللون الأبيض، على الرغم من أنه لا يتواجد في علم البلاد.

بالإضافة إلى كون المنتخب الألماني يعد فريقًا تاريخيًا، فإن اللون الأبيض الكلاسيكي عادةً ما يقترن بنمط جميل، مثل قميص "الماكينات" الشهير في كأس العالم 1990 عندما أصبح الألمان أبطالًا للمرة الثالثة.

وعلى عكس دول مثل إنجلترا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، والكاميرون، فإن قميص منتخب ألمانيا لا علاقة له أبدًا بعلم البلاد.

السبب الرئيسي وراء ذلك، هو ألوان العلم البروسي، وهي الدولة التي امتدت من حدود روسيا الحديثة وحتى حدود فرنسا في الغرب.

المنطقة التي كانت معروفة باسم الإمبراطورية الألمانية كان علمها يحمل اللون الأبيض مع صليب في المنتصف، تم استبداله لاحقًا بالنسر الأسود الذي لا يزال يزين شعار منتخب ألمانيا.

وعندما تم إنشاء فريق كرة القدم الألماني في عام 1899، قرروا تبني الألوان البروسية والاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء تلك المملكة بعد قرابة عقدين من الزمن.

يذكر أن منتخب ألمانيا هو ثاني أكثر فريق فوزًا بلقب كأس العالم بالتساوي مع منتخب إيطاليا، برصيد أربعة ألقاب، وحقق "الماكينات" كأس العالم في نسخ 1954، و1974، و1990، وأخيرًا 2014.