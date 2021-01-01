رغم عودته للتدريبات.. تضاؤل حظوظ كارباخال في اللحاق بالكلاسيكو

الإصابات لا تفارق زيزو..

تراجعت حظوظ داني كارباخال بدعم صفوف ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت، إثر عدم تعافيه الكامل من إصابته الأخيرة.

ويغيب الدولي الإسباني عن ريال مدريد منذ مدة تزيد عن الشهر بعد معاودة الإصابة له، ورغم أن المعلن أن عودته كانت هذا الأسبوع، إلا أنه لم يتماثل الشفاء حتى الآن.

الأنباء الإيجابية وصلت لزين الدين زيدان يوم الأربعاء عندما تدرب الظهير الأيمن مع المجموعة بنفس الوتيرة بصورة طبيعية، لكن يوم الخميس حمل أنباءً تعيسة للمدرب الفرنسي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "آس" فإن كارباخال قد تدرب بمفرده يوم الخميس ولم ينخرط مع المجموعة مرة أخرى، لتصبح مشاركته في الكلاسيكو شبه مستحيلة تقريبًا.

هذا يترك خيار الاعتماد على لوكاس فاسكيز في الجبهة اليُمنى وحيدًا أمام زيزو، خصوصًا بعد تألق الدولي الإسباني في الآونة الأخيرة ونجاحه في تعويض كارباخال بصورة كبيرة.

يبقى من المجهول أيضًا إذا ما كان كارباخال سيتمكن من التواجد في قائمة الريال التي ستسافر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا، أم سيستمر غيابه.

الجدير بالذكر أن كارباخال خاض هذا الموسم 12 مباراة فقط على مختلف الأصعدة مع النادي الملكي، حيث داهمته الإصابات في أكثر من مناسبة وأغلبها كان عضليًا.