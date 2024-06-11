رغم عشقه للبلوجرانا.. نجم ليفربول يصفع برشلونة!

بعد أن جهز جمهور النادي الكتالوني أنفسهم لصفقة كبرى!

وسط اهتمام برشلونة الكبير بجناح ليفربول، لويس دياز، خرج الكولومبي ليتحدث لأول مرة عن أخبار رحيله عن صفوف الريدز.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد صرح من قبل بأن دياز كان هدفا لبرشلونة عام 2022 ولكن لم يتمكن البلوجرانا من الحصول على خدمات لاعب بورتو السابق.

لكن دياز خرج ليصدم برشلونة حيال هذا الانتقال المحتمل، حين قال في تصريحات لشبكة "جول كاراسول": "أنا سعيد جدًا في ليفربول، إنه فريق رائع كذلك النادي، لطالما أردت اللعب هنا".

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وأردف: "أنا مرتاح للغاية هنا، ولا أفكر في أي شيء آخر، أفكر فقط في المنتخب الكولمبي، الذي نوجد معه في الوقت الراهن".

يذكر أن وصول أرني سلوت إلى ليفربول قد يغير الكثير من التفاصيل المتعلقة بمكان دياز الأساسي في الريدز الموسم المقبل.