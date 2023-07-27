رغم عرض الهلال .. "مبابي سيتجه إلى ريال مدريد في كل الأحوال"

هل تم حسم الصفقة؟

الجدل مستمر حول موقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف.

باريس قام باستبعاد اللاعب من جولته الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، بسبب إصراره على البقاء حتى نهاية عقده من أجل الرحيل بالمجان، بينما يريد النادي الفرنسي إقناعه بالتوقيع على عقد جديد أو بيعه بالميركاتو الصيفي الحالي.

وفي ظل المحاولات المغرية من الهلال السعودي لضم مبابي، قال الصحفي "ديفيد أورنستين" إن ريال مدريد هو الوجهة الأرجح لصاحب الـ24 سنة.

وقال خلال حديثه مع بودكاست "FIVEUK":"الإجماع العام في الوقت الحالي هو أن كيليان مبابي بطريقة أو بأحرى سيتوجه إلى ريال مدريد".

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جدير بالذكر أن عرض الهلال السعودي لمبابي وصل إلى 700 مليون يورو، لكن الدولي الفرنسي لا يفكر في الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.