رغم ظهوره بالتشكيل .. جواو كانسيلو يسخر من الفريق المثالي لعام 2022

علامة استفهام حول خط الدفاع

خرج جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المُعار إلى بايرن ميونخ، للسخرية من التشكيل المثالي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2022.

التشكيل الذي تم الإعلان عنه في حفل الفيفا أمس، الإثنين، تسبب في إثارة حالة من الجدل، بسبب تواجد 3 مدافعين فقط وهم كانسيو وفيرجيل فان دايك وأشرف حكيمي، مع ظهور تيبو كورتوا كحارس، وكيفين دي بروينه وكاسيميرو ولوكا مودريتش بخط الوسط، بالإضافة لرباعي هجومي مكون من كيليان مبابي وليونيل ميسي وكريم بنزيما وإرلينج هالاند.

وقال كانسيلو عن هذا التشكيل لـ"FIFPRO":"لا أعرف من سيدافع في هذا الفريق، لكن إذا كنت متفرجًا سأذهب لرؤية هؤلاء النجوم في الملعب، لأنهم لاعبون يمنحونك شيئًا آخر عن ما يقدمه باقي اللاعبين".

وأضاف:"إنه لشرف لي أن أتواجد ضمن أفضل اللاعبين في العالم العام الماضي، لقد كان حلمًا لي منذ أن كنت طفلًا".

جدير بالذكر أن حفل الاتحاد الدولي شهد حصول ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب، بالإضافة لحصول زميله في الأرجنتين إيميليانو مارتينيز على أفضل حارس، بينما تُوج ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب التانجو بجائزة أفضل مدرب.