رغم طرده من ريال مدريد .. هازارد يرفض مزاملة ميسي في إنتر ميامي!

نجم ريال مدريد السابق يرفض مزاملة ميسي!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن إيدين هازارد، نجم ريال مدريد السابق رفض عرضًا من نادي إنتر ميامي لضمه هذا الصيف.

وأعلن ريال مدريد عن فسخ عقده مع النجم البلجيكي مؤخرًا قبل عام من نهاية عقده وأصبح هازارد حاليًا لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي نادٍ.

ووفقًا لصحفية "Voetbalkrant" فإن هازارد رفض عرضًا للانتقال إلى إنتر ميامي ومزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب رغبته في مواصلة اللعب بأوروبا.

وكشفت تقارير صحفية أن هازارد، يقترب من العودة إلى بلجيكا مع فريق أندرلخت، ويصر اللاعب على عدم الاعتزال رغم تجربته الأخيرة التي وصفها بالفاشلة مع ريال مدريد حيث سجل سبعة أهداف فقط وقدم أربع تمريرات حاسمة.

وأشارت تقارير صحفية أخرى أن نادي أندرلخت استبعد فكرة ضم هازارد، وسيحاول النجم البلجيكى البحث عن عروض أخرى قبل انتهاء فترة الانتقالات هذا الصيف.