رغم سلامته .. ماريجا يُعزز أزمة غيابات الهلال أمام الرائد

الهلال يُواجه الرائد مساء اليوم

Shahid

يخوض الهلال مباراة مقدمة من الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي حين يحل ضيفًا مساء اليوم على الرائد في القصيم.

النادي وصل مساء أمس إلى القصيم وسط العديد من الغيابات للإصابة، وعلى رأسها ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك وعبد الإله المالكي وأوديون إيجالو، وقد انضم لهم موسى ماريجا رغم سلامته.

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المهاجم المالي الذي تعافي من الإصابة وشارك في الدقائق الأخيرة من مواجهة الاتحاد في الجولة الماضية لم يستطع مغادرة الرياض نظرًا لبقائه بجانب زوجته في المشفى، كما أوضح حساب الهلال على تويتر.

المدرب رامون دياز من المتوقع أن يعتمد على صالح الشهري في الهجوم وبجانبه سالم الدوسري وميشايل، أو ربما يُشرك فييتو كمهاجم متقدم كما فعل خلال بعض المباريات هذا الموسم.

الهلال يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر في الصدارة.

Shahid