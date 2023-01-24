رغم رفض المحكمة .. السوبر ليج تعود بنسخة جديدة!

تفاصيل بطولة السوبر الأوروبي الجديدة

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن بطولة دوري السوبر قد تشهد تغييرات جديدة ويعمل المسؤولون حاليًا على وصول المشروع إلى 50 فريقًا.

ولا يتخلى المسؤولون عن فكرة دوري السوبر وينتظرون حكم محكمة العدل الأوروبية ووقف المحامي العام لهذه المحكمة إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تقرير بتاريخ 15 ديسمبر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن المسؤولين لن يتخلوا عن فكرة دوري السوبر بل ويعملون أيضًا على مشروع جديد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإصدار الجديد من البطولة سيكون أكثر انفتاحًا على النقطة التي سيشارك فيها 50 فريقًا من 12 دولة مختلفة مثل البرتغال أو هولندا أو الدنمارك.

وأشارت الصحيفة أنه كان هناك بالفعل اتصالات مع هذه الأندية التي لم ترى هذا المشروع الجديد بشكل سيئ، وتؤيد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس هذه الفكرة.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء دوري السوبر واثقون جدًا من أن هذا المشروع الجديد سيمضي قدمًا.

وسيعتمد هذا الإصدار الجديد من البطولة على المزايا الرياضية وسيتم إنشاء نظام عادل ماليًا إلى حد ما من أجل إيقاف أندية الولاية.