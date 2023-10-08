رغم رفضه لشالكه .. فلورنتينو بيريز يدمر حلم أسطورة ريال مدريد!

رئيس الملكي يوجه صدمة لأسطورة فريقه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد وجه صدمة للنجم راؤول جونزاليس المدير الفني الحالي لفريق شباب ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن بيريز قد قرر استبعاد راؤول من قائمة المرشحين لخلافة كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للملكي.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يرى أن عودة زين الدين زيدان أو تولي تشابي ألونسو لمسؤولية ريال مدريد الفنية سيكون أمرًا أقرب للواقع من قدوم راؤول، كما يضع في حساباته تولي سانتياجو سولاري المسؤولية بشكل مؤقت.

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يأتي هذا بعد أيام من رفض راؤول لعرض مغري من فريقه السابق أيضًا شالكه لتولي تدريب النادي في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن الموسم الجاري هو الأخير لأنشيلوتي رفقة ريال مدريد وأن المدرب الإيطالي سيتولى تدريب البرازيل بعد ذلك.