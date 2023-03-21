رغم رغبته بالبقاء في باريس .. طريق سيرخيو راموس نحو النصر مازال مفتوحًا

المدافع الإسباني مطلوب في الدوري السعودي

shahid

منحت صحيفة ماركا الإسبانية نادي النصر السعودي الأمل في إمكانية التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الصيف القادم، وذلك رغم رغبته بالبقاء في ناديه الفرنسي.

راموس يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد أوضحت ماركا أن الطرفين لديهما رغبة في استمرار العلاقة بينهما لموسم آخر على الأقل لكن رغم ذلك فالاتفاق مازال مفقودًا بينهما.

مدافع ريال مدريد السابق عانى خلال موسمه الأول مع باريس سان جيرمان من الإصابات لكنه يُقدم في موسمه الجاري أداءً مميزًا رغم صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، وذلك بجانب دوره المهم في غرفة تغيير الملابس يدفع المسؤولين هناك لتجديد عقده.

النادي قدم لمدافعه عرضًا بالفعل لكنه يتضمن تفاصيل مالية أقل من العقد الحالي وهو ما يؤخر التوصل لاتفاق بين الطرفين، وبالتالي ما يجعل الباب نحو الرياض وتحديدًا نادي النصر للعب بجانب كريستيانو رونالدو مفتوحًا بعد.

يُشار إلى أن النصر تعاقد خلال يناير الماضي مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده خلال كأس العالم قطر 2022 مع مانشستر يونايتد.

النجم البرتغالي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

Shahid