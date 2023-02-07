رغم رغبة تشافي .. عرض النصر يُهدد بقاء بوسكيتش في برشلونة

اللاعب الإسباني مرشح للقدوم للدوري السعودي

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عرضًا ضخمًا من النصر السعودي يُهدد بقاء سيرجيو بوسكيتش في ناديه برشلونة رغم رغبة المدير الفني تشافي في استمراره.

نجم الوسط الذي يُعد آخر اللاعبين المتبقين من الجيل الذهبي مرتبط مع البارسا بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد سبق أن أعلن في نهاية العام الماضي رحيله عن الفريق بنهاية عقده لكن إصرار تشافي على استمراره فتح الباب لبقائه في إسبانيا.

اللاعب ارتبط بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، لكن الصحيفة ذائعة الصيت أوضحت أن العرض الوحيد الذي وصل بوسكيتش كان من النصر السعودي ويتضمن توقيعه على عقد يمتد لعامين مقابل 18 مليون يورو.

اللاعب لم يبت في العرض النصراوي بعد، إذ ينتظر أولًا ذلك الذي ستُقدمه له إدارة البارسا لتجديد عقده، لكن المؤشرات تؤكد أنه لن يصل لهذا الرقم أبدًا.

الصحيفة أوضحت أن التعاقد مع بوسكيتش يصب في مساعي الدولة لتطوير وتحسين الدوري السعودي، وذلك ضمن الجهود للتقدم بملف تنظيم كأس العالم 2030.

يُشار إلى أن النصر نجح في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وقد ارتبط بعدها بعدد من الأسماء على رأسها لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.