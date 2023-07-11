رغم دليل الشباب الجديد .. الاتحاد لن يُعاقب في قضية شراحيلي

صدمة كبيرة للشباب من مركز التحكيم الرياضي

عادت قضية أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد المنضم له من الشباب الموسم الماضي للسطح بعد تقديم النادي العاصمي لدليل جديد يُدين نظيره الجداوي في القضية المنظورة حاليًا في مركز التحكيم الرياضي.

المصادر الصحفية أكدت أن الدليل الجديد عبارة عن شهادة من صديق شراحيلي، فؤاد أبو هيبة، تحمل اعترافًا من جانبه بوجود مفاوضات بين صديقه والاتحاد خلال فترة سريان عقده مع الليوث.

الشباب كان يُمني نفسه بأن تُحدث تلك الشهادة انقلابًا في القضية لصالحه، لكن القانوني أحمد الشيخي صدم المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس خالد البلطان بالإشارة إلى أن ذلك لن يحدث.

الشيخي أوضح عبر تويتر أن شهادة هذا الشاهد لم يُؤخذ بها في مركز التحكيم، مدللًا على ذلك بعدم طلب رد الاتحاد عليها وغلق باب المرافعة مباشرة بعد تضمين تلك الشهادة بإحدى مذكرات الشباب، بجانب أن الشاهد لم يحضر لمركز التحكيم من الأساس.

وأتم القانوني البارز حديثه بالتأكيد على أن الحُكم المتوقع من مركز التحكيم سيكون بعدم معاقبة الاتحاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يكون بالضرورة بسبب عدم مفاوضته لشراحيلي خلال الفترة المحمية من عقده بل لعدم ثبوت ذلك قانونيًا.