رغم خطوة يوفنتوس التي قصرت المسافات .. مهمة النصر في ضم نجم السيدة العجوز مازالت صعبة!

الصفقة مهمة جدًا للفريق السعودي

كشف الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، نيكولو شيرا، عن خطوة من جانب يوفنتوس قصرت المسافات على النصر السعودي لإتمام الصفقة المهمة جدًا بالنسبة له هذا الصيف.

النصر على رأس أندية دوري روشن السعودي الراغبة في التعاقد مع حراس مرمى أجانب هذا الصيف، وذلك عقب رحيل دافيد أوسبينا ووليد عبد الله بانتهاء عقديهما مع النادي وعدم تجديدهما.

النادي ارتبط بعدد من حراس المرمى الناشطين في الدوريات الأوروبية لكن المصادر تُجمع أن هدف النادي الأول هو البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس المرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شيرا أشار إلى أن يوفنتوس قرر بيع تشيزني هذا الصيف بعد اقتراب وصول ميشيل دي جريجوريو حارس مرمى مونزا بناءً على طلب المدرب الجديد تياجو موتا، وهو ما يُتوقع أن يجعل مهمة النصر أسهل في التعاقد مع اللاعب.

هذا لم يحدث حسب شيرا، إذ أكد أن رغم تلك الخطوة ورغم عرض النصر المغري جدًا، حيث يتضمن عقدًا لمدة موسمين مقابل 15 مليون يورو سنويًا، إلا أن لاعب منتخب بولندا مازال يرفض الرحيل عن أوروبا ويُفضل البقاء في إيطاليا تحديدًا.

يُشار إلى أن النصر ارتبط كذلك بالبرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول والكوستاريكي كيلور نافاس الذي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان نهاية يونيو الجاري.