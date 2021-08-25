رغم خسارته رياضيًا.. بيكيه يستفيد من ميسي "اقتصاديًا"!

خطوة ذكية للغاية من الأسطورة الكتالونية..

قرر جيرارد بيكيه استثمار رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان بالصورة المثالية، إذ أقدمت شركة "كوزموس" على شراء حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي في إسبانيا.

ويمتد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة عامين بصورة مبدئية، مع وجود إمكانية التجديد لعام آخر، وحينها سيتحصل البرغوث على مكافأة ولاء بقيمة 40 مليون يورو.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية فإن شركة بيكيه بالاشتراك مع شركة أخرى اشترت حقوق الدوري الفرنسي بدرجتيه الأولى والثانية للثلاثة مواسم المقبلة للاستفادة من خلف وصول ميسي للعاصمة الفرنسية.

من قبل، كانت شبكة Movistar + هي صاحبة حقوق البث لليج آ في إسبانيا، وعقدها لم يتجاوز 2.5 مليون يورو، ويتوقع أن يكون عقد شركة بيكيه الجديد مع الدوري الفرنسي في الحدود نفسها.

هذه ليست المرة الأولى التي يستثمر فيها بيكيه بميسي، فقد نقل من قبل منافسات كوبا أمريكا عبر تويتش ونجح في جني 100 ألف مشاهدة في أقل من ثلاثة أسابيع وحقق أرباحًا طائلة من خلف ذلك.

الآن بيكيه سوف يستفيد مرة أخرى من ميسي، وربما سينجح سريعًا في تعويض فارق الراتب الذي تركه لبرشلونة من أجل العبور من الأزمة الاقتصادية الساحقة الموجودة في كامب نو حاليًا.

الجدير بالذكر أن شركة بيكيه نظمت بطولات للتنس من قبل في إسبانيا وبرشلونة وتعمل في مختلف المجالات لدرجة أنه قيل أن اللاعب حاول شراء بعض من أسهم البرسا لولا وقوف جوسيب ماريا بارتوميو في وجهه.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيكيه تعرض للإصابة في افتتاح الدوري الإسباني أمام ريال سوسييداد وسيبتعد عن الملاعب لفترة شهرين على الأكثر.