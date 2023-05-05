رغم خسارته تحديه الأخير مع النصر والاتحاد .. علي البليهي يتحدى مجددًا!

الهلال يُواجه أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا غدًا السبت

shahid

يخوض الهلال ظهر غدٍ السبت في اليابان مباراة الموسم، وذلك حين يحل ضيفًا على أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ورغم صعوبة المهمة نظرًا لنتيجة لقاء الذهاب إلا أن مدافعه السعودي علي البليهي رفع راية التحدي في وجه المنافس.

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الهلال لم يستطع تحقيق أفضل من نتيجة التعادل 1-1 ذهابًا في الرياض، وقد خسر نجمه سالم الدوسري الذي طرد في الدقائق الأخيرة من المباراة لاعتدائه دون كرة على الخصم.

الفريق اختتم استعداداته اليوم الجمعة لخوض اللقاء الصعب غدًا، وقد تحدث البليهي في المؤتمر الصحفي واعدًا بالظهور بشكل أفضل مما حدث في الذهاب والأهم عدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والتي أدت لضياع الفوز.

إذ قال "مواجهة الغد ستكون مختلفة في كل شيء عن لقاء الذهاب، أوراوا سجل في مرمانا من خطأ منا لكننا لن نكرر تلك الأخطاء غدًا".

أضاف "قادرون على التعويض وتقديم أداء جيد، عملنا طوال الأسبوع الماضي مع الجهاز الفني للاستعداد جيدًا للمباراة وسنبذل قصارى جهدنا للفوز".

المدافع السعودي رفع راية التحدي في وجه اليابانيين، بقوله "نحن أبطال النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ولن نفرط باللقب، سنفوز به غدًا على ملعب سايتاما الذي سبق لنا التتويج فيه".

يُشار إلى أن البليهي كان قد خسر تحديه الأخير مع الاتحاد والنصر، حيث تحداهم والجميع في دوري روشن السعودي بالتأكيد على أن الهلال عائد للصدارة عقب الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا بالفوز الساحق على السد القطري 7-0، لكن الفريق دخل في نفق مظلم من النتائج المحلية أخرجته من كأس الملك وأبعدته من حسابات التنافس على لقب الدوري.

الهلال يقبع حاليًا في المركز الرابع بفارق 10 نقاط كاملة عن الاتحاد في الصدارة، فيما يتواجد النصر ثانيًا بفارق 3 نقاط عن المتصدر.

Shahid