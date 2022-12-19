رغم خسارة كأس العالم .. جمهور فرنسا يحتفل بالمنتخب في باريس!

استقبال كبير للبعثة الفرنسية رغم الهزيمة

عاد ديدييه ديشان ومنتخب فرنسا إلى باريس، وسط حضور هائل، عقب هزيمة نهائي كأس العالم.

فرنسا لم تتمكن من الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة من الأرجنتين بركلات الترجيح.

على الرغم من الخسارة، إلا أنه عند وصول البعثة الفرنسية إلى باريس تجمع الآلاف في ساحة الكونكورد بالعاصمة، لمنح اللاعبين الترحيب، كما تلقى الفريق عددًا لا يحصى من التمنيات الطيبة.

المدرب الفرنسي، تم تصويره وهو يبتسم ابتسامة عريضة أثناء وصوله للوطن، بينما بدت على النجم صاحب ثلاثية الديوك بالمباراة، كيليان مبابي نظرات الحزن، وعدم الرضا بالمركز الثاني.

كما ظهر مهاجم الديوك، أوليفيه جيرو مبتسمًا، وهو يصافح أحد موظفي المطار، وأيضًا هوجو لوريس، الذي فشل في إنقاذ ركلة جزاء واحدة للأرجنتين في ركلات الترجيح.

على الرغم من مشاركة العديد من اللاعبين في فوز فرنسا بمونديال روسيا، لكن بدى عليهم الحزن بعد هزيمة الأرجنتين التي كانت بمثابة الضربة القاضية لهم.