رغم خسارة الديربي.. رقم قياسي جديد لإبراهيموفيتش

الإنتر يُحقق أرقامًا هامة أيضًا..

لم يستطع ميلان أن يُحافظ على تقدمه ومُنيّ بهزيمة قاسية من غريمه الأزلي إنتر بأربعة أهداف لاثنين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

أنتي ريبيتش كان من افتتح التسجيل للميلان بتمريرة حاسمة من زلاتان إبراهيموفيتش، والذي عاد وأحرز الثاني، ليُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا باعتباره أكبر لاعب يُسجل على الإطلاق في ديربي ميلانو.

الأكبر عمرًا قبل إبرا كان أسطورة ميلان نيلس ليدهولم، فسجّل هدفًا في الديربي وهو في عمر 38 عامًا و43 يومًا، بينما كسر زلاتان الرقم بهدفه اليوم وهو في الثامنة والثلاثين أيضًا و129 يومًا.

المزيد من الفرق

الأفضل في هذا العصر .. ردود أفعال جنونية على تألق إبراهيموفيتش في ديربي ميلان

في الوقت نفسه، فإن هذه هي المرة الثالثة في تاريخ الديربي التي يُحقق إنتر أربعة انتصارات متتالية على ميلان، فكانت الأولى 1932-1934 والثانية في 1973-1974.

هذه هي المرة الثانية في تاريخ النيراتزوري التي ينتصر فيها على ميلان بعد تأخره بهدفين، فكانت المرة الأولى في نوفمبر عام 1949 بالمباراة التي انتهت حينها 6-5 للإنتر.

ويجب الإشارة هُنا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ مباراة كاتانيا في 2013 التي يتأخر فيها إنتر بهدفين ثم يتمكن من العودة والظفر بالثلاث نقاط على الصعيد المحلي.

يذكر أن الفوز قد جعل كتيبة أنطونيو كونتي تتقاسم صدارة جنة كرة القدم مع يوفنتوس برصيد 54 نقطة لكل منهما، مع ملاحقة لاتسيو صاحب الـ53 نقطة بعد الفوز على بارما مساء الأحد.