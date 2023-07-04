رغم حسم الاتفاق.. عقبة أمام انضمام فيتور روكي لبرشلونة هذا الصيف

موعد انضمام فيتور روكي لبرشلونة؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن رغم توصل فريق برشلونة إلى اتفاق مع فيتور روكي إلا أن اللاعب لم يحدد موعد وصوله حتى الآن.

وكانت إدارة برشلونة قد توصلت إلى اتفاق مع اللاعب على الانضمام لهم لمدة 5 مواسم قادمة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن المهاجم البرازيلي ينتظر التغييرات التي قد تحدث في نادي برشلونة وفي لوائح الرواتب في الليجا، وفي حالة تمكن برشلونة من إزالة أي من مهاجميه مثل أنسو فاتي أو رافينها فسيتم تحرير جزء من رواتب الفريق وسينضم روكي هذا الصيف.

ولكن إذا لم يتمكن برشلونة من التخلص من لاعبيه فسيتعين على فيتور روكي الانتظار حتى يناير المقبل 2024 أو في أسوأ الأحوال حتى صيف 2024.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرغب في إخراج اللاعب من البرازيل وضمه حتى يتمكن من التكيف مع كرة القدم الأوروبية في أقرب وقت ممكن.