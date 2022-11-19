رغم حادثة أسينسيو .. "حلاقة الساق" سلاح إنجلترا في كأس العالم

محاولة لتحسين الأداء الدفاعي

قرر المنتخب الإنجليزي الاستعداد لكأس العالم عن طريق الانتباه إلى أدق التفاصيل، ومنها كيفية التزحلق على أرض الملعب من أجل قطع الكرة.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، كشفت عن قيام الثلاثي كايل ووكر، كيران تريبيير وبن وايت، بحلق شعر أرجلهم بالكامل، لتسهيل عمليات التزحلق لتحسين مستواهم من الناحية الدفاعية.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يذكرنا بالحادثة الغريبة التي وقعت في 2017، عندما تعرض ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد لإصابة غير عادية أبعدته عن مباراة في دوري أبطال أوروبا، بسبب بثرة ناجمة عن حلق ساقيه.

وسخر وقتها جاري لينيكر أسطورة إنجلترا من هذا الأمر قائلًا:"هذا لم يكن ليحدث في أيام لعبي أبدًا، كنا نحرص على حلق الساقين عن طريق الشمع".

ويقول العديد من لاعبي كرة القدم إن الحلاقة تجعل ارتداء واقي الساق أكثر راحة، كما أنها تمنح الكاحل راحة إضافية وتُجنب شعور اللاعب بالشد العضلي، وهو ما يتفق معه موقع "GetHyped" الرياضي، والذي أكد أن نجوم الكرة يفعلون ذلك لتحسين أدائهم.

جدير بالذكر أن إنجلترا تقع في المجموعة الثانية بكأس العالم، وتلعب أمام كل من ويلز وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.