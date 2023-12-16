رغم ثورة مبابي .. إنريكي: ما فعلته كان أحد أفضل القرارات في حياتي!

حالة من الغضب انتابت النجم الفرنسي الأسبوع الماضي

أبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، رأيه في غضب النجم الفرنسي كيليان مبابي من تعليماته، خلال المواجهة الأخيرة ضد بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

باريس تأهل إلى دور الـ16 من الأبطال بصعوبة محتلًا المركز الثاني، بعد التعادل مع دورتموند 1/1 بالجولة السادسة لدور المجموعات، وهي النتيجة التي أغضبت مبابي بسبب قيام إنريكي بمطالبة لاعبيه بالتراجع للمناطق الدفاعية للحفاظ على التعادل، في الوقت الذي أراد فيه اللاعب التقدم للفوز وخطف المركز الأول.

إنريكي قال في تصريحات نقلتها شبكة "RMC Sport":"لقد كان أحد أفضل القرارات بحياتي، لم نكن في موقف يجعلنا نتحمل الكثير من المخاطر، عليك أن تحاول التسجيل بكل تأكيد، ولكن لو نظرت وقتها ستجد أنه منذ الدقيقة 88 ذهبنا إلى منطقة دورتموند مرتين أو ثلاث مرات، لقد كان قرارًا كبيرًا مني ومن باقي الطاقم الفني".

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وأضاف:"أتفهم تمامًا مشاعر اللاعبين وقيام العاطفة بتحريكهم، هدفنا كان الفوز ولكن في وقت من الأوقات تعادل ميلان مع نيوكاسل كان كافيًا لتأهلنا قبل أن يسجل ميلان الثاني، كان من السخافة أن نستقبل هدفًا في الدقيقة 88 لمجرد رغبتنا في المخاطرة".

يذكر أن باريس سيتعرف على خصمه في دور الـ16 يوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري خلال قرعة المرحلة المقبلة للبطولة، والخصوم المحتملين له هم آرسنال، ريال مدريد، ريال سوسييداد، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي أو برشلونة.