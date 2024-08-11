رغم توقيعه على قميص ريال مدريد .. برشلونة يُفاوض نجم ليفربول

هل يخطف برشلونة نجم ليفربول من ريال مدريد؟

رفض برشلونة أن يكون الطريق ممهدًا أمام ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات أحد نجوم ليفربول الإنجليزي، ليدخل في مفاوضات معه من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن برشلونة يُراقب وضعية ترينت ألكسندر أرنولد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم وجود اهتمام من ريال مدريد.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في صيف 2025، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لناديه في يناير المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن برشلونة وريال مدريد يعتقدان أن أرنولد على استعداد للرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة بعد الاعتماد على الشاب كونور برادلي الذي سيكون إضافة للفريق في مركز الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يقوم ليفربول بعرض زيادة راتب أرنولد، حيث يحصل حاليًا على 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، دون المبالغة في رفع الراتب.

وكان أرنولد قد ظهر في لوس أنجلوس خلال شهر يوليو الماضي رفقة صديقه جود بيلينجهام، حيث شوهد وهو يوقع على قميص ريال مدريد لأحد المشجعين.