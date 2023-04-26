لا يوجد أي شيء أفضل من الروسونيري في عينيه

أفادت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن نجم ميلان، البرتغالي رافاييل لياو، مصر على تجاهل عروض تشيلسي وريال مدريد ويريد الاستمرار مع الروسونيري.

ينتهي عقد النجم البرتغالي مع ميلان في يونيو 2024 والمحادثات مع الروسونيري لا تزال جارية بشأن التجديد.

وبحسب ما ورد مؤخرًا، فقد أجرى تشيلسي وريال مدريد محادثات مع خورخي مينديش أحد ممثليه، لكن وفقًا للصحيفة الإيطالية، فقد تجاهل لياو العملاقين الأوروبيين لأنه يريد الاستمرار مع الروسونيري.

لا يُعتقد أن الاتفاق المادي بين الطرفين يمثل مشكلة في التجديد، حيث يخطط ميلان لرفع راتبه إلى 7 ملايين يورو في الموسم.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن الغرامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون يورو التي يدين بها لياو لناديه السابق سبورتينج لشبونة لإنهاء عقده من جانب واحد في عام 2018.

فيما يتوقع مقربون من اللاعب أن يدفع ميلان جزءًا من الرسوم، وهو أمر لم يقتنع به النادي الإيطالي حتى الآن.

بينما ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية بأن تشيلسي على وجه التحديد يخاطب النادي البرتغالي من أجل تسوية ملف لياو، إلا أن الأخير لا يريد الانتقال إلى ستامفورد بريدج، وأخطر وكلاءه بالاتفاق مع ميلان من أجل إنهاء كل شيء.