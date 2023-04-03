رغم تواجده في دوري يلو .. الأهلي يتعاقد مع شركة ملابس عالمية

تامر أبو سيدو
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الأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديدوري روشن السعودي

الكبير يبقى كبيرًا

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لم يمنع تواجد النادي الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي الإدارة من تحقيق إنجاز ملفت بالتعاقد مع شركة الملابس العالمية "أديداس" لتصميم ملابس الفريق الأول والفرق السنية للمواسم القادمة.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الإدارة الأهلاوية قررت عدم تجديد عقد شركة البوابة الرياضية الوكيل الحصري للعلامة التجارية "إكس تيب"، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري الذي يقضيه الأهلي في دوري يلو السعودي.

وأضافت أن الإدارة برئاسة وليد معاذ توصلت لاتفاق مع شركة أديداس لتوريد أطقم فرق كرة القدم لمدة 3 سنوات قادمة، مشيرة إلى أن العقد سيبدأ من الموسم القادم والذي يُتوقع أن يعود الأهلي خلاله لدوري روشن السعودي.

الشركة الألمانية كانت المسؤولة عن تصميم ملابس الأهلي قبل 12 عامًا وتحديدًا في موسم 2010-2011، قبل أن يتم التوجه لشركات أخرى في المواسم التالية.

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد وصيفًا في جدول ترتيب دوري يلو بفارق نقطة واحدة عن الحزم في الصدارة، وقد أصدر فيفا قرارًا بمنعه من القيد خلال فترتي انتقال الموسم القادم.

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