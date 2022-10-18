رغم تهنئة ميسي ومودريتش .. رونالدو يتجاهل بنزيما بعد فوزه بالكرة الذهبية

تصرف غير متوقع من البرتغالي

رغم مرور حوالي 24 ساعة على تتويج كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022، إلا أن الهدوء يخيم بشكل غريب على حسابات التواصل الاجتماعي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

العديد من اللاعبين والمدربين والنقاد، قاموا بتهنئة بنزيما على حصوله أخيرًا على الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم، ولكن ليس من ضمنهم رونالدو الذي لعب معه في ريال مدريد.

وتأتي حالة الصمت التي يُظهرها رونالدو في الوقت الحالي، لتثير بعض التكهنات حول طبيعة العلاقة مع بنزيما الذي لعب معه لسنوات طويلة في النادي الإسباني.

هل هناك خلافات بين رونالدو وبنزيما؟

ما نراه في العلن يقول غير ذلك تمامًا، لأن الثنائي تربطهما علاقة قوية جدًا، منذ قدومهما معًا لريال مدريد في سوق انتقالات عام 2009، ولم نشاهد سوى صداقة وتصريحات مدح بين الثنائي.

بنزيما سبق أن قال عنه قبل مباراة السوبر الأوروبي هذا الموسم:"رونالدو ساعدني كثيرًا وعندما غادر كان لدي رغبة في تغيير أسلوبي وطموحي وأعتقد أنني قمت بذلك بنجاح".

وتطرق نجم ريال مدريد إلى دور كريستيانو رونالدو معه قبل رحيله إلى يوفنتوس في 2018 بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا قائلًا:"لقد ساعدني كثيرًا ودوري اختلف كثيرًا معه، وعندما غادر علمت أنه حان الوقت لتقدمي خطوة للأمام في تسجيل الأهداف".

ما هو موقف رونالدو من تهنئة المنافسين؟

مهاجم مانشستر يونايتد الحالي قام بتهنئة لوكا مودريتش بعد فوزه بالكرة الذهبية في عام 2018، خلال فترة تواجده مع يوفنتوس، ولكنه فعلها على طريقته الخاصة.

وقال صاحب الـ37 سنة:"أعتقد أنني أستحق الكرة الذهبية كل عام، أعمل بجد بشكل مستمر ولكن عدم فوزي بها لا يعني نهاية العالم، مبروك لمودريتش فهو يستحقها، ولكني سأعود العام القادم وسأفعل كل ما بوسعي للتتويج بالجائزة".

وفي عام 2019 قام بتهنئة منافسه الأشرس ليونيل ميسي على فوزه بالكرة الذهبية، وفعل نفس الشيء أيضًا عندما حصل محمد صلاح على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام في 2018.