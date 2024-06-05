رغم تمسك مانشستر سيتي به .. صراع بين كبار أوروبا على جوليان ألفاريز!

هل يرحل ألفاريز عن مانشستر سيتي؟

أصبح الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تواصل العديد من الأندية مع ألفاريز، أبرزهم هو أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف رومانو أنه لا توجد أي اقتراحات أو مفاوضات حتى الآن، ولكن هناك الكثير من الأندية الحريصة على ضم ألفاريز، من إنجلترا أيضًا.

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وشدد فابريتسيو على أن مانشستر سيتي يتمسك باستمرار جوليان ألفاريز في صفوفه، حيث سيتم التفاوض معه على هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ألفاريز مع مانشستر سيتي في يونيو 2028، وعلى الرغم من ذلك هناك رغبة من أندية أوروبية في التعاقد معه.