رغم تقشف لابورتا .. سقف رواتب الدوري الإسباني يخلق أزمة جديدة لبرشلونة!

الأمور لا تبدو مبشرة في يناير

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، الخميس، عن حدود الرواتب المسموح بها لفرق المسابقة حتى شهر فبراير المقبل.

وجاءت القائمة التي نشرتها الرابطة لتكشف عن وصول الحد الأقصى لرواتب برشلونة من 649 مليون يورو إلى 270 مليونًا، بسبب تخلص النادي من رواتب العديد من اللاعبين الفترة الأخيرة.

وقام النادي الكتالوني بوضع خطة مُحكمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالتخلص من أنطوان جريزمان، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وغيرهم، بالإضافة لبيع عثمان ديمبيلي لباريس سان جيرمان مقابل ضم أوريول روميو من جيرونا بقيمة منخفضة للغاية وصلت إلى 3.40 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن السقف الحالي سيجعل برشلونة أكثر محدودية في سوق الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، حيث يأمل النادي في تسجيل عقد النجم الشاب فيتور روكي بمجرد تجديده حتى عام 2025.

ومن جانبه أشاد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بالعمل الذي قام به برشلونة لتوفير الأموال، رغم عدم وصول النادي للحد الأقصى من الرواتب، حيث تعرض العملاق الكتالوني لأزمة قوية لعدم دفع شركة " Libero Football Finance مبلغ 40 مليونًا مقابل استحواذها على حصة في استوديوهات برشلونة، مما اضطر جوان لابورتا ومديرين آخرين إلى ضمان قيمة 20 مليونًا، والمساهمة بحوالي 20 أخرى في السندات الإذنية حول الدخل المستقبلي لـ Libero من قبل Barça Studios.

يذكر أن القائمة التي نشرتها الرابطة كشفت عن وصول سقف الرواتب لدى ريال مدريد إلى 727 مليون يورو، مقابل 296 لأتلتيكو مدريد و143 لفياريال و124 لريال سوسييداد و168 لإشبيلية.