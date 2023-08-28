رغم تصريحات كلوب .. وليد الفراج يُفجر مفاجأة "سعيدة" للاتحاديين عن صفقة صلاح

تطورات ملفتة في ملف الصفقة الكبرى للاتحاد

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يعيش جمهور الاتحاد وضعًا محبطًا بعد فشل النادي في التعاقد مع عدد من أهدافه في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد ازداد الأمر سوءًا في الأيام الأخيرة بعد فشل ضم مدافع أجنبي عقب خسارة سباق حسان تمبكتي لصالح الهلال وإصرار يورجن كلوب على بقاء محمد صلاح في ليفربول.

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الإعلام والجمهور الاتحادي يُمني نفسه بالتعاقد مع صلاح ليكون النجم الأول في الفريق على غرار كريستيانو رونالدو في النصر ونيمار في الهلال، ويتواجد مسؤولي النادي في إنجلترا منذ عدة أيام لمحاولة العودة بتوقيع اللاعب على عقد سيجعله الأعلى راتبًا في العالم.

المدير الفني للنادي الإنجليزي أكد مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة رفضه التخلي عن صلاح، وفيما أصابت تصريحاته تلك الاتحاديين بالإحباط فجر الإعلامي وليد الفراج مفاجأة سعيدة تخص المفاوضات الجارية مع النجم المصري وليفربول.

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الفراج أكد عبر برنامجه "أكشن مع وليد" أن رفض كلوب لا يعني فشل المفاوضات تمامًا لضم صلاح، بل هو وسيلة ضغط لزيادة المقابل المالي المعروض من الاتحاد، مشيرًا إلى أن الـ48 ساعة القادمة حاسمة جدًا في مستقبل الصفقة، مع التأكيد على أن الفرصة ستبقى متاحة لنجاحها حتى اليوم الأخير قبل غلق سوق الانتقالات في أوروبا.

يُشار إلى أن الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو بجانب جوتا، ويمتلك في قائمته من الأجانب كلًا من عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وطارق حامد ومارسيلو جروهي.

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