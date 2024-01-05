رغم تصريحات تشافي .. إصابة كانسيلو توجه ضربة قوية لبرشلونة!

الفريق الكتالوني في ورطة

أزمة جديدة يواجهها نادي برشلونة الإسباني قبل انطلاق كأس السوبر، بتعرض لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو للإصابة ضد لاس بالماس.

برشلونة نجح في اقتناص فوزًا ثمينًا بالمباراة التي أقيمت ضد لاس بالماس، أمس، الخميس، بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري، ولكن الأنباء السيئة هي إصابة كاسيلو بالتواء في ركبته اليسرى.

المدرب تشافي هيرنانديز قال إن الأمر لا يبدو خطيرًا، ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى غياب اللاعب عن العديد من المباريات المهمة خلال شهر يناير الجاري.

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ومن المقرر أن يفتقد برشلونة لخدمات البرتغالي ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لافتتاحية كأس ملك إسبانيا أمام بارباسترو في دور الـ32 من البطولة يوم الأحد القادم.

وينضم بذلك اللاعب المُعار من مانشستر سيتي إلى قائمة طويلة من المصابين في برشلونة، وهم جافي، مارك تير شتيجن، بيدري، ماركوس ألونسو وإينيجو مارتينيز.