رغم ترشيحهما للرحيل .. ثنائي الهلال "الشاب" يتألق في الانتصار على الدحيل وديًا

الهلال يفوز في خامس ودياته على الدحيل

نجح فريق نادي الهلال في تحقيق الفوز خلال خامس مبارياته الودية، خلال المعسكر المقام حاليًا في النمسا، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة تألق الثنائي الشاب مصعب الجوير ومحمد القحطاني، اللذان نجحا في قيادة الهلال للفوز على الدحيل، رغم وجودهما في قائمة المرشحين للرحيل عن الفريق.

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تقدم مصعب الجوير بالهدف الأول بالدقيقة السابعة من زمن المباراة، بعد تمريرة من محمد القحطاني، ليسددها الجوير من خارج منطقة الجزاء وتسكن شباك الفريق القطري.

وأضاف محمد القحطاني الهدف الثاني لنادي الهلال بالدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، بعد عرضية رائعة أرسلها عبدالله الحمدان داخل منطقة الجزاء، ليسددها القحطاني في المرمى.

وتبقى أمام الهلال مباراة ودية واحدة ستكون يوم 3 أغسطس أمام فريق أودينيزي الإيطالي، بعد 5 وديات ضد نويشتات النمساوي والعربي القطري وصن داونز الجنوب إفريقي، وكومو الإيطالي، وأخيرًا الدحيل.