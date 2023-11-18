"رغم تحذيرهم لنا لم أفهم تصرفه" .. خفيتشا كفاراتسخيليا يكشف سبب تعجبه من ميسي!

النجم الجورجي يتحدث عن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية.

كشف اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا نجم فريق نابولي عن تفاصيل مقابلته بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الحالي وبرشلونة الأسبق قبل عدة أسابيع.

جاء هذا بحسب ما ذكرت اللاعب نفسه في تصريحات صحفية، وأكد خلالها أنه تعجب للغاية من تصرف ميسي في ذلك الوقت.

وقال كفاراتسخيليا: "ميسي كان يجلس على يميني، وخلال الفاصل الإعلاني كان قد تم تحذيرنا وقالوا لنا ألا نتحرك من مكاننا لذلك بقيت في مكاني".

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وأضاف: "فجأة ميسي قام وجاء في اتجاهي، ولم أفهم ما الذي كان يحدث، لقد قام برفع ذراعه وصافحني، أنا ممتن لذلك، هو شخص مذهل".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد حصد جائزة الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الكروية بعد التتويج بكأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين في ديسمبر من العام الماضي.