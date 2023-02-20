رغم تألقه ضد التعاون .. صدمة يتلقاها كريستيانو رونالدو من دوري روشن!

رونالدو صنع هدفي النصر أمام التعاون، ليواصل المساهمة في أهداف العالمي، إذ سجل قبلهما خمسة خلال المباريات السابقة

يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستويات متصاعدة مع النصر السعودي مباراة تلو الأخرى، فإن لم يسجل في المباراة الأخيرة، فهو يصنع، لكن هذا لم يكن كافيًا في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

صاروخ ماديرا قاد العالمي للفوز أمام التعاون بثنائية مقابل هدف وحيد، في هذه الجولة، على استاد مرسول بارك، كان كلا الهدفين من صناعته.

لكن ورغم تألقه، خرج من تشكيل الأفضل في الجولة، وفقًا لحساب دوري روشن، بينما انضم ثلاثي فريقه عبد الله مادو، سلطان الغنام وعبد الرحمن غريب، ليسيطر العالمي على التشكيل.

فيما حصل جوليو تافاريس؛ لاعب الرائد، على التقييم الأعلى من بين لاعبي التشكيل (8.8)، الذي جاء كاملًا كالتالي:

في حراسة المرمى: كيم سيونج جو (الشباب)

في الدفاع: سلطان الغنام (النصر) – عبد القادر بدران (ضمك) – عبد الله مادو (النصر) – عبد الله العمار (ضمك).

في الوسط: عبد الرحمن غريب (النصر) – ألفارو ميدران (التعاون) – إيفر بانيجا (الشباب) – كريستيان تيو (الفتح)

في الهجوم: جوليو تافاريس (الرائد) – سوكول تسيكاليشي (الخليج).

جدير بالذكر أن رونالدو شارك في خمس مباريات مع العالمي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع اثنين، في دوري روشن وكأس السوبر السعودي.