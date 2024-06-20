رغم تألقه في اليورو .. قرار مفاجىء من ريال مدريد حول مستقبل جولر!

الدولي التركي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن

تزامنًا مع تألقه في يورو 2024 مع منتخب تركيا، يدرس نادي ريال مدريد الإسباني كل الخيارات المتاحة بمستقبل أردا جولر هذا الصيف.

صانع الألعاب الشاب انضم للميرينجي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فنربخشه، وعانى لإثبات نفسه بسبب الإصابات والجلوس المتكرر على دكة البدلاء، قبل أن يتألق في الأسابيع الأخيرة من الموسم، وينعكس ذلك على مشاركته مع منتخب تركيا في اليورو، بتسجيله أحد أجمل أهداف البطولة أمام جورجيا.

إذاعة "راديو ماركا" قالت إنه رغم النهاية الرائعة للموسم بالنسبة لجولر، إلا أن وصول كيليان مبابي وإندريك قد يُعقد استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

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ولذلك لا يستبعد ريال خروج صاحب الـ19 سنة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حتى يكتسب المزيد من الخبرات لإثبات نفسه في سانتياجو برنابيو.

ويعتبر ريال سوسييداد هو الخيار الأنسب لجولر، وذلك بسبب رغبة ريال مدريد في تكرار ما حدث مع مارتن أوديجارد وتاكيفوسا كوبو، وتطورهما المبهر بعد اللعب للفريق الإسباني.

ولذلك تنظر إدارة ريال مدريد إلى ريال سوسييداد كمسار مثالي لتطور جولر، حتى يعود لحجز مكانه الأساسي بالفريق في المستقبل القريب.

وفي حالة رحيل الدولي التركي هذا الصيف، ستكون واحدة من أقوى قنابل الميركاتو الصيفي، باعتباره أحد أبرز النجوم الشباب في يورو 2024 حتى الآن، جنبًا إلى جنب مع لامين يامال وجود بيلينجهام وجمال موسيالا وغيرهم.