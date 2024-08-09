رغم تأخر موعد عودته .. مفاجأة بشأن أحمد شراحيلي وقائمة الاتحاد!

تعرف على موقف أحمد شراحيلي من قائمة الاتحاد

كشف الإعلامي ماجد هود، عن مفاجأة تخص أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد، وذلك بعد تأكد تأخر عودته إلى الملاعب لمدة 3 أشهر على أقل تقدير.

وتعرض شراحيلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي 2023-24، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ونشر هود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "في الاتحاد، شراحيلي ضمن قائمة الـ15 لاعبًا، حيث يواصل تأهيله بانتظام".

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وأضاف: "لم يُبلغ شراحيلي بأي شيء حتى الآن، وسوف تكون هناك اختبارات يومية مكثفة في مقر النادي خلال الأيام المقبلة عند عودة الفريق".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أنه سيتم استبعاد شراحيلي من قائمة الاتحاد خلال النصف الأول من الموسم الجديد 2024-25، بسبب عدم جاهزيته، على أن يعود للقائمة بداية من يناير 2025.