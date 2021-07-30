رغم تأكيد انتقاله إلى يونايتد.. قيمة صفقة فاران تثير الجدل

صفقة فاران لا تزال تثير الجدل.

قام الفرنسي رافاييل فاران بتوديع زملاءه في ريال مدريد صباح الجمعة قبل الحصة التدريبية، قبل أن ينهي إجراءات سفره مع أسرته إلى إنجلترا لإتمام انضمامه إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبمجرد وصوله إلى إنجلترا، سيتعين على فاران الخضوع لفترة حجر صحي تصل إلى خمسة أيام، ثم بعد ذلك سيحتاج إلى اجتياز الجزء الثاني من الفحص الطبي، قبل إتمام انضمامه رسميًا إلى صفوف مانشستر يونايتد، وتقديمه إلى جماهير "الشياطين الحمر".

لكن رغم الاتفاق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة فاران، إلا أن أحدث المعلومات تشير إلى وجود بعض الالتباس حول السعر الذي دفعه النادي الإنجليزي للحصول على خدمات المدافع الفرنسي.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، تؤكد وسائل الإعلام في إسبانيا أن الصفقة تبلغ قيمتها 50 مليون يورو بشكل مباشر، لكن في إنجلترا يؤكدون أن مانشستر يونايتد سيدفع 40 مليون يورو بشكل مباشر فيما تخضع باقي قيمة الصفقة البالغة 10 ملايين يورو إلى متغيرات، اعتمادًا على ما إذا كان اللاعب والنادي الإنجليزي سيحققان سلسلة من الأهداف بدرجات متفاوتة من الصعوبة.

ومن المبلغ الذي يحصل عليه ريال مدريد من قيمة صفقة فاران، يجب على النادي الملكي أن يتولى دفع الحقوق الاقتصادية الخاصة بنادي لانس الفرنسي.

ووفقًا لآلية التضامن المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن اللاعبين وانتقالاتهم، يحق للأندية التي دربت لاعب يتراوح عمره بين 12 و23 عامًا الحصول على 5% من قيمة انتقالاتهم المستقبلية، والتي يتم حسابها بناء على السنوات التي قضوها في ناديهم الأول.

وفي حالة فاران، يحصل الفريق الفرنسي على 2.5% من قيمة الصفقة، لذلك سيكون على ريال مدريد دفع ما بين 1 و1.25 مليون يورو، اعتمادًا على السعر النهائي للصفقة.

القيمة الباقية بإجمالي 2.5% ستكون من نصيب ريال مدريد، ولن يتم تطبيقها هذه المرة، لكن يمكن أن يستفيد منها النادي الملكي في حالة رحل فاران من مانشستر يونايتد في المستقبل.

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