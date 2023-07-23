رغم بلغوها المليون .. الجماهير تسخر من جائزة إرلينج هالاند المالية أمام يوكوهاما!

المتابعون شعروا بالصدمة حيال قيمة الجائزة المالية التي حصل عليها هالاند بعد مباراة مانشستر سيتي الودية..

شعر المشجعون والمتابعون بحالة من الصدمة حيال المبلغ الذي حصل عليه النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لفوزه بجائزة رجل المباراة، بعد لقاء فريقه الودي أمام يوكوهاما ماريونس الياباني.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على يوكوهاما ماريونس بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت صباح الأحد في العاصمة اليابانية، طوكيو، وتمكن هالاند من تسجيل هدفين من خماسية فريقه، بعد دخوله بين الشوطين كبديل.

هالاند حصل على جائزة رجل المباراة، لكن تلك الجائزة التي بلغت قيمتها مليون ين ياباني، أثارت حيرة المشجعين.

وعلى الرغم من الرقم المذهل، إلا أن ذلك المبلغ الكبير في اليابان، لا يتجاوز 5500 جنيه استرليني.

مشجعو مانشستر سيتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي سخروا من قيمة الجائزة المالية، حيث كتب أحدهم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هذا مجرد المال الفائض في جيبه".

كتب آخر: "مع راتب الأسبوعي الهائل البالغ 400 ألف جنيه استرليني، فإن خمسة آلاف مجرد قطرة في بحر".

شخص ثالث كتب: "إنه يكسب ذلك في ساعتين"، ليرد رابع قائلًا: "بالتأكيد لا يحتاج إلى خمسة آلاف جنيه استرليني".