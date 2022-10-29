رغم إغراء باريس .. برشلونة يتحرك لضم ميسي في يناير!

الأرجنتيني يعود للفريق الكتالوني؟

أفادت أنباء بالإعلام الكتالوني بوجود تحركات من برشلونة لإعادة ليونيل ميسي إلى صفوفه في سوق انتقالات يناير المقبل رغم محاولة باريس سان جيرمان مد عقده.

وكانت عدة تقارير في فرنسا وإسبانيا أكدت نية بي إس جي مد عقد الأرجنتيني، والذي يحتوى على بند لمده تلقائياً لعام ثالث في حال رغب النادي الفرنسي.

وقالت "سبورت" إن باريس سان جيرمان أخبر ميسي برغبته بتفعيل البند بشكل شفهي، ولكن ينتظر موافقة نجمه من أجل التحرك رسمياً وتقديم عرضه.

الصحيفة الكتالونية أوضحت أن برشلونة يريد التحرك في يناير وضم ميسي لاستغلال عدم وجود قيود اقتصادية قوية من رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على ضم اللاعبين خلال الشتاء، عكس الوضع في ميركاتو الصيف.

ولم يتواصل البلوجرانا بعد بشكل رسمي مع قائده السابق بحسب التقرير، ويعلم صعوبة إتمام الصفقة في ظل تمسك باريس بلاعبه، وعدم وجود مؤشرات من اللاعب بقبول فكرة العودة.