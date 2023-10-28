رغم إدانة الجماهير له .. "فيرمينو مظلوم في الأهلي!"

كيف يتعرض البرازيلي للظلم في الأهلي؟

SHAHID

بينما يصب جمهور الأهلي السعودي جم غضبه على مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، هناك من يبرئ الأخير ويرفع عنه مسؤولية عجزه أمام مرمى الخصوم.

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البرازيلي كان بمثابة ضيف الشرف في كلاسيكو الأمس أمام الهلال، والذي خسره الراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

لكن ميدو دافع عنه أمام الجماهير الغاضبة، قائلًا عبر برنامج "دورينا غير": "أسلوب لعب الأهلي ظالم لفيرمينو بعض الشيء، يجعله معزولًا، في مباراة الاتحاد هو كان واحدًا من رجال اللقاء، قام بجهود كبير جدًا، دور المهاجم أن يسجل أهدافًا، نعم! لكن من البديل؟، فراس البريكان؟، البريكان أدى بشكل جيد في مركز الجناح".

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وأضاف: "الأجنحة تلعب على الخطوط، ولاعبو المركز 8 في المباريات الكبيرة لا تقترب من فيرمينو مما يجعله معزولًا، أسلوب لعب فيرمينو في ليفربول هو أن يرجع للخلف بين الخطوط وصلاح وساديو ماني يجرون في ظهره، من يقوم بهذا الدور في الأهلي؟، كافة لاعبي الأهلي يستلمون الكرة بين أرجلهم، وهذا أسهل شيء لمدافعي الخصم".

يشار إلى أن صاحب الـ32 عامًا شارك مع الراقي خلال الموسم الجاري في عشر مباريات بدوري روشن، سجل خلالها ثلاثة أهداف، جميعها في أول مباراة له بقميص الفريق، بينما صنع اثنين آخرين.

وبالعودة للهزيمة في الكلاسيكو، فقد جمدت رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يتصدر الهلال برصيد 29 نقطة، متفوقًا بخمس نقاط عن أقرب منافسيه.

SHAHID