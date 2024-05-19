رغم أفضلية مانشستر سيتي .. آرسنال يتدرب على التتويج بكأس الدوري الإنجليزي!

شاهد ما فعله موظفو آرسنال للتدرب على التتويج بكأس الدوري الإنجليزي!

قام نجوم آرسنال وموظفيه بالتدريب على التتويج بكأس الدوري الإنجليزي والميداليات، على الرغم من أن مانشستر سيتي صاحب الحظوظ الأكبر في التتويج باللقب!

ويواجه آرسنال نظيره إيفرتون في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، وفي نفس التوقيت سيلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، حيث يحتاج السيتي للفوز فقط لحسم اللقب، بينما ينتظر الجانرز تعثر السيتي والفوز على إيفرتون لخطف الكأس.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها طاقم آرسنال وهو يتدربون على عرض كأس الدوري الإنجليزي، حيث تم وضع لافتات مكتوب عليها "أبطال الدوري الإنجليزي"، بينما تم نصب منصة تحمل شعار الدوري في دائرة الوسط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واصطف موظفو آرسنال على مسرح تقديم الميداليات والكأس، حيث قاموا بمصافحة بعضهم البعض، وظهر شخص واحد يقدم للذين يسيرون على المسرح ميداليات وهمية.

وتم وضع نفس الأمر في مانشستر، حيث تم وضع نسخة أخرى من كأس الدوري الإنجليزي، وذلك في حالة تتويج مانشستر سيتي باللقب.

ومن المقرر أن يتم التنسيق حتى يتم حفر اسم الفريق الفائز على الكأس، في حين ستكون هما 40 ميدالية جاهزة في كل ملعب لتقديمها للفريق الفائز.

وفي حالة تتويج آرسنال بلقب الدوري، سيتم تنظيم موكب بالحافلات المكشوفة في شوارع إيسلينجتون يوم غدٍ الإثنين.