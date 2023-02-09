رغم أزمة الـ18 ثانية .. برشلونة يعلن التعاقد مع أراوخو!

تأكيدات قادمة من أليماني ولابورتا

أكد ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة نادي برشلونة الإسباني، أن صفقة جوليان أراوخو تمت بنجاح ولكن لم يتحدد حتى الآن موعد انضمامه للفريق.

برشلونة تعاقد مع ظهير أيمن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب عدم إرسال كافة البيانات في الوقت المناسب.

وقال أليماني عن هذه الصفقة في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"هو لاعب نتابعه منذ فترة طويلة، ولكن لم نتمكن من ضمه في الوقت المناسب بسبب التأخر في الإجراءات لمدة 18 ثانية".

وأضاف:"نحن الآن نبحث عن حل مع المحكمة الرياضية "TAS" أو ربما نرسله إلى فريق آخر خلال الأشهر القادمة قبل الانضمام لنا في الصيف".

وتعني تصريحات أليماني أنه رغم عدم مقدرة برشلونة على إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة، إلا أنه تمسك باتفاقه مع لوس أنجلوس جالاكسي للحصول على خدمات اللاعب سواء الآن أو بداية من الموسم القادم.

وفي سياق متصل مع صفقة المدافع المكسيكي، أكد جوان لابورتا رئيس النادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الخميس، نفس ما قاله أليماني، مشيرًا إلى النجاح في التعاقد كذلك مع البرازيلي جواو مينديش ابن أسطورة النادي رونالدينيو.