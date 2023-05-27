رغم أرقامه المبهرة .. جالتييه يخرج برسالة يتحدى فيها ليونيل ميسي!

أرقامه أفضل بكثير من الموسم الماضي

دافع كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان عن ليونيل ميسي نجم الفريق، ولكنه يؤمن بأن المهاجم الأرجنتيني كان عليه فعل المزيد هذا الموسم.

ميسي يمر بموسم جيد مع باريس ونجح في الحصول مع منتخب بلاده مع كأس العالم قطر 2022، وهناك العديد من الشكوك حول إمكانية تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم، وسط ترقب للموقف من برشلونة والهلال السعودي.

جالتييه قال في المؤتمر الصحفي لمباراة ستراسبورج القادمة بالدوري الفرنسي:"ليو لا يمكن تعويضه طوال الموسم بسبب مجهوده في التدريبات والمباريات، إنه كرة القدم، لقد شاهدته كل يوم سواء في الملعب أو بمركز التدريب".

وأضاف:"هذا العام لديه إحصائيات رائعة وأفضل بكثير من الموسم الماضي، لذلك أعتقد أن موسمه كان جيدًا مع باريس سان جيرمان، ولكن التوقعات المطلوبة منه أكثر من ذلك".

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 35 سنة، نجح في تسجيل 20 هدفًا ولعب 20 تمريرة حاسمة في 39 مناسبة مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.