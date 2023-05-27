رغم الوداع المرتقب.. رقم قياسي غير مسبوق لبرشلونة في "كامب نو"

من المقرر أن يودع برشلونة ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التجديد الرئيسية في الملعب الأسبوع المقبل، ومع ذلك، فإنهم يفعلون ذلك مع تسجيل رقم قياسي لمستوى الحضور الموسم الذي يشارف على الانتهاء.
وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يبلغ متوسط
تبلغ نسبة الإشغال هذا الموسم في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" 83٪ وهو أعلى متوسط
كان الرقم القياسي السابق 78000 في 2016-2017، كل هذا قبل المباراة الختامية على كامب نو ضد ريال مايوركا، مع كونها الفرصة الأخيرة لجماهير برشلونة لتوديع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا قبل مغادرتهما النادي، ما قد يرفع الرقم.
يشترط هذا أن يكون الحضور بأقصى سعة ضد مايوركا، هنا سيتم تسجيل رقم قياسي جديد، ينهي حقبة رائعة لملعب "كامب نو" التاريخي للبارسا قبل أن يغادره لاعبو الفريق الكتالوني، ولكن إلى لقاء قريب!.
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