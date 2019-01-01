رغم الموقف الصعب، ريجيكامب يتمسك بآمال الوصل الآسيوية

المدرب يُواصل القتال حتى الرمق الأخير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تمسك لورينتو ريجيكامب المدير الفني للوصل الإماراتي بآمال الفريق في التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، رغم موقفه الصعب في المجموعة.

ولا يمتلك الوصل سوى 3 نقاط تضعه في المركز الرابع من مجموعته القارية، وقد خسر مباراته الأخيرة ضد ذوب آهن بهدفين دون رد.

المدرب الروماني تحدث عن المباراة مشيدًا بأداء الفريقين القتالي، وموضحًا أن إحراز الطرف الإيراني لهدفين مبكرين ساعداه على حسم النتيجة، خاصة مع إهدار الوصل للفريق التي أتيحت له.

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وأضاف حول المستقبل "مازال أمامنا مباراتين، واحدة منهما على ملعبنا، سنبذل قصارى جهدنا والبداية خلال مواجهة النصر السعودي، سنقدم كل ما لدينا للحفاظ على حظوظنا في التأهل لدور الـ16".

"لقد سبق وأن ذكرت أن ذوب آهن فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين ولديهم قدرة رائعة على تغيير جهة ووتيرة اللعب، ونبارك للاعبينا على الأداء الذي قدموه عطفًا على برودة الجو، حيث قاربت درجات الحرارة على 10 درجات مئوية، وشعرنا بأن درجات الحرارة قد بلغت الصفر للبرودة الشديدة".

يُذكر أن ذوب آهن يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه النصر السعودي بـ6 نقاط فيما تراجع الزوراء العراقي للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد خسارته على ملعبه أمام النصر، وأخيرًا يتذيل الوصل المجموعة بـ3 نقاط فقط.