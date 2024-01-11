هذه الطريقة التي يطمح بها النادي الكتالوني لحسم الصفقة..

لا يستبعد برشلونة إلى الآن احتمالات ضم السويدي لوكاس بيرجفال، موهبة خط الوسط المستقبلية التي يتنافس عليها عمالقة أوروبا سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو الصيفي المقبل.

ورغم أن برشلونة كان قد ألمح مرارًا إلى أن ميركاتو الشتاء سيمر غالبًا دون تدعيمات للفريق الأول، إلا أن السويدي يبدو استثناء في هذه القاعدة.

الموهبة المولود في 2006 والناشط في نادي دجورجاردن السويدي، أفادت شبكة "ريليفو" بأن نادي أينتراخت فرانكفورت قد حول اهتمامه به إلى عرض رسمي.

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وأفادت الشبكة بأن النادي الألماني وضع على الطاولة 10 ملايين يورو من أجله، وهي قيمة مشابهة لما ينوي برشلونة عرضه عليه برشلونة وفقًا لتقارير سابقة.

لكن ما يميز عرض برشلونة المتوقع، أن هذه القيمة قد لا تكون مشمولة بالامتيازات والحوافز الأخرى سواء للاعب أو لناديه، ما قد يمنح فريق تشافي هيرنانديز بصيص أمل في الحصول على النجم السويدي الواعد.