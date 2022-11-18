رغم المطالبة بحضوره في المونديال .. تصرف جارناتشو يغضب الأرجنتين

اللاعب يملك جنسية مزدوجة

طالب الجمهور الأرجنتيني بتوجيه الدعوة لنجم مانشستر يونايتد الشاب أليخاندرو جارناتشو لتمثيل البلاد في مونديال قطر بعد استبعاد لاعبين للإصابة.

وأعلنت الأرجنتين خروج الثنائي خواكين كوريا ونيكو جونزاليز من القائمة، ودعوة أنخيل كوريا، والإعلان عن لاعب إضافي في الساعات المقبلة.

وتحت الإعلان الذي نشره حساب الاتحاد الأرجنتيني للإعلان عن آخر المستجدات وخروج كوريا، طالب العديد من الجمهور بتوجيه الدعوة للاعب يونايتد الذي سجل هدف الانتصار مؤخراً ضد فولهام وبدأ في المشاركة بشكل ثابت.

ولكن جارناتشو وجه ضربة للأرجنتينيين بعد أن أُعجب بتغريدة تقول: "لم يتم استدعاء جارناتشو لأنه إسباني"، في إشارة لكونه مولود في مدريد ويملك بالفعل جنسية إسبانية بجانب الأرجنتينية.

يذكر أن اللاعب الشاب سبق وتم توجيه الدعوة له لمعسكر منتخب الأرجنتين لمباراتي فنزويلا والإكوادور، ولكن لم يلعب، مما يتيح له تغيير منتخبه.