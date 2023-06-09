رغم الفوز بالديربي.. مشجع برشلونة يتعرض للاعتقال بسبب مباراة إسبانيول

شغب جماهير إسبانيول يتسبب في اعتقال مشجع لبرشلونة!

تعرض أحد مشجعي البلوجرانا للاعتقال، بعد أحداث الشغب بمباراة إسبانيول وبرشلونة بالديربي، وأثناء الاحتفال بلقب الدوري.

وفاز برشلونة على إسبانيول في الـ14 من مايو، بنتيجة 4-2، ليحقق رسميًا لقب الدوري، فيما كان يعاني خصمه من خطر الهبوط.

بعد انتهاء مباراة الديربي، وأثناء احتفال برشلونة باللقب، تسلل البعض من ألتراس إسبانيول للملعب، للتعدي على لاعبي البلوجرانا، ومطالبة إدارة فريقهم بالإقالة.

وتم تسجيل مكالمة هاتفية لأحد أعضاء ألتراس برشلونة، يدعى باكو، وهو يهدد مشجع لإسبانيول بالقتل، بسبب نزوله أرض الملعب عقب الديربي.

حيث التقطت الكاميرات صورة أحد مشجعي إسبانيول بملعب المباراة، كان يضع وشمًا للألتراس على ذراعه، وقام باكو بتهديده بإزالته وإلا سيواجه المتاعب.

وبعد الوصول إلى تلك المكالمة ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على عضو ألتراس برشلونة، المدعو باكو، ويبقى رهن الاعتقال.

الجدير بالذكر أن، انتهى الموسم بإسبانيول في المركز قبل الأخير، وهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.