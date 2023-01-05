رغم العودة .. باريس يعلن غياب ميسي ونيمار عن موقعة الكأس

النجم البرازيلي يعاني من مشكلة في الكاحل

كشف كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن غياب الثنائي نيمار وليونيل ميسي عن مباراة شاتورو بكأس فرنسا.

ميسي عاد مؤخرًا إلى باريس بعد فوزه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، بينما تواجد نيمار كذلك مع الفريق الفرنسي بعد خروج البرازيل من دور الثمانية للمونديال، وحصل على بطاقة حمراء أمام ستراسبورج بالدوري.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي لمواجهة شاتورو:"ليو تدرب أمس واليوم، ولكنه لن يلعب غدًا وسنحاول التأكد من جاهزيته لخوض المباراة التالية، سنقوم بتقييم موقفه بشكل كامل للتأكد من عودته في الوقت المناسب".

وأما عن نيمار:"خططنا لغيابه مثل باقي المشاركين في كأس العالم، وسنتركه يتعافى بشكل كامل من إصابته بالتواء في الكاحل".

ويطمح باريس في عبور دور الـ64 من كأس فرنسا، ليداوي جراحه بعد السقوط 3/1 في الدوري الفرنسي، وسيخوض اللقاء أمام الفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة قبل استضافة أنجيه بالدوري يوم الأربعاء القادم.