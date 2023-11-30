رغم العرض المغري .. جوارديولا أقنع لاعبه بالبقاء بـ"عشاء ياباني فاخر"

الأزمة بدأت في نهائي إسطنبول

مانشستر سيتي كان على أعتاب خسارة أحد أهم نجومه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن بفضل بيب جوارديولا انتهت الأزمة تمامًا.

نحن هنا نتحدث عن كايل ووكر، الظهير الأيمن الإنجليزي الذي فقد موقعه كأساسي في العديد من المناسبات على مدار الموسم الماضي، كان أبرزها على الإطلاق أمام إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

الكاتبان بول بالوس ولو مارتن استعرضا في كتابهما "مدينة بيب: صناعة فريق سوبر" كواليس تمسك جوارديلا بووكر في ظل محاولات بايرن ميونخ المستميتة لضمه في الصيف.

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وفي الطبعة الجديدة من النسخة المحدثة للكتاب قال الثنائي:عندما أعلن بيب عن التشكيل الأساسي في إسطنبول أمام إنتر أصيب ووكر بالفزع عندما اكتشف أنه لم يكن جزءًا من التشكيل الأساسي، ومع ذلك كان أمامه الكثير من العمل ليقوم به".

"بيب أراد منه أن يتحدث مع الفريق قبل المباراة في غرفة تبديل الملابس، وهو ما يعكس المكانة المتنامية له كقائد، ووكر كان شخصية مؤثرة على طول الطريق بالبطولة وصولًا لهذه المباراة، وساهم في العروض المميزة لمانشسر سيتي خاصة أمام ريال مدريد عندما تمكن من إيقاف فينيسيوس جونيور".

"علاقة ووكر بجوارديولا ظهر تأثيرها عندما جاء عرض من بايرن ميونخ في صيف 2023، وقرر وقتها الإسباني دعوة صاحب الـ33 سنة إلى عشاء فاخر في مطعم موسو الياباني في مانشستر، وأكد خلالها بيب للاعبه أنه يعرف قيمته جيدًا داخل وخارج الملعب، ليستجيب ووكر ويوافق على تمديد عقده لمدة عامين".

يذكر أن ووكر يظل جزءًا لا يتجزأ من فريق بيب جوارديولا حاليًا رغم تقدمه في العمر، حيث يلعب بصفة مستمرة وظهر في 19 مناسبة بكل البطولات هذا الموسم.