رغم العرض القطري .. السعودية تُشعل المنافسة على مانشستر يونايتد

من سيتمكن من حسم الصفقة التي قد تكون الأكبر تاريخ الرياضة؟

اشتعلت المنافسة على شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد وجود رغبة من جانب المملكة العربية السعودية في الدخول لسباق شراء النادي الأحمر، بجانب العرضين القطري والملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك إحدى شركات البتروكيماويات.

وأشارت صحيفة "تيلجراف" البريطانية، إلى أن هناك أطراف سعودية لم يتم تحديدها، مستعدة لمنافسة العرضين القطري والملياردير البريطاني راتكليف، وهو المر الذي قد يجعلها أكبر صفقة في تاريخ الرياضة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مجموعات خاصة في الرياض، استفسرت من أجل الدخول في سباق المنافسة، حيث تم وصفها بأنها ستكون بمثابة "حرب شرسة" على عملاق الكرة الإنجليزية.

وتسعى عائلة جلايزر الأمريكية المالكة حاليًا لمانشستر يونايتد، للحصول على 6 مليارات جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على بيع النادي، ليكسر الرقم القياسي لنادي تشيلسي الذي تم بيعه العام الماضي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني، مع وعد بقيمة 1.75 مليار جنيه إسترليني إضافية في استثمارات مستقبلية بالبنية التحتية واللاعبين.

يأتي ذلك على الرغم من انتشار أنباء قوية، عن اقتراب قطر من شراء نادي مانشستر يونايتد، حيث أكدت "بلومبرج" على أن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني رئيس وزراء قطر السابق، ورئيس جهاز قطر للاستثمارات، اقترب من وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح الاستحواذ على النادي.