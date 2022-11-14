رغم الضغوطات .. كيروش يرفض استبعاد نجم إيران من كأس العالم

كيروش يقف في ظهر ميسي إيران

تم اختيار لاعب كرة القدم الإيراني سردار أزمون في قائمة منتخب بلاده لكأس العالم، رغم ضغوط من حكومته لاستبعاد لاعب باير ليفركوزن بعد أن أعرب عن دعمه للاحتجاجات على وفاة محساء أميني.

تجاهل أزمون تعليمات الاتحاد الإيراني التي منعت اللاعبين من التحدث علناً بشأن وفاة محساء أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وقال أزمون عبر حسابه على "إنستجرام": "في أسوأ الأحوال سأُطرد من المنتخب الوطني، لا مشكلة سأضحي بذلك من أجل شعرة واحدة على رؤوس نساء إيرانيات".

وأضاف: "لن يتم حذف هذا المنشور ويمكن أن يفعلوا ما يريدون، عار عليك أن تقتل بهذه السهولة؛ تحيا النساء الإيرانيات".

وأشار تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه رداً على ذلك ضغط الاتحاد الإيراني على المدرب كارلوس كيروش لعدم اختيار اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ضمن قائمة المنتخب لكأس العالم 2022، لكن تم اختياره.

أزمون الملقب بـ "ميسي الإيراني"، هو أحد اللاعبين البارزين في منتخب إيران، حيث خاض مع منتخب بلاده 65 مباراة وسجل 41 هدفًا منذ أول استدعاء له في 2014.