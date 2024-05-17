رغم أن السعودية المرشحة الوحيدة .. فيفا يكشف عن تطور جديد بشأن كأس العالم 2034

تعرف على آخر قرارات فيفا بشأن مونديال 2034

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تطور جديد يخص بطولة كأس العالم 2034، التي تترشح من أجل استضافتها المملكة العربية السعودية.

وكان إنفانتينو قد أعلن من قبل، أن السعودية هي الوحيدة المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034، وسط دعم كبير من جانب الاتحادات الأهلية.

وخلال الكونجرس الذي تم عقده صباح الجمعة في العاصمة التايلاندية بانكوك، أعلن إنفانتينو عن إعلان الفائزين باستضافة كأس العالم 2030 و 2034، سيتم في شهر ديسمبر القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر: "سينعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2024 كونجرس بشكل افتراضي، للبت واتخاذ القرار بشأن بطولة كأس العالم للرجال نسختي 2030 و 2034".

يُذكر أن المرشحين لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 هم إسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الأمر خلال كونجرس الفيفا الذي سيقام في ديسمبر القادم.